محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365): نشرت الفنانة السورية نسرين طافش، عبر حسابها الرسمي في "انستجرام"، صورًا جديدة لها ظهرت فيها بضفائر الشعر "الراستا". ونالت إطلالة نسرين طافش إعجاب متابعيها الذين عبروا عن إعجابهم بإطلالتها الجديدة. وطرحت الفنانة نسرين طافش في 27 يونيو الماضي، أغنية "نظرة لعيني"، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب".​

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نسرين طافش بضفائر الراستا (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.