محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
نشرت الفنانة اللبنانية ماجي بوغصن، عبر حسابها الشخصي في موقع "انستجرام" رسالة صوتية تطنمئن بها جمهورها بعد إزالة ورم من المخ.
وكتبت ماجي: "الحمدالله على كل شيئ.. اشتقتلكن".
وقالت ماجي في الرسالة: "انتوا أحلى ناس أنا حابة أشكركم كتير من قلبي، على كل دعوة وعلى كل شيء حلو اتمنيتوه ليا، أنا بألف خير وبفضلكم وفضل الله أنا اجتزت المرحلة الصعبة، وبتمنالكم من كل قلبي كل الصحة، وبإذن الله قريبًا سأكون معاكم مثل الأول وأحسن".
ووفقًا لموقع "LBCI" اللبناني، خضعت الفنانة ماجي بو غصن، خضعت يوم 22 يوليو الماضي لعملية جراحية خطيرة، لإزالة ورم من الرأس، استمرت لخمس ساعات من الوقت وتكللت بالنجاح.
كانت هذه تفاصيل خبر رسالة صوتية.. أول تعليق من ماجي بوغصن عقب إزالة ورم من المخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.