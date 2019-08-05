كتب امير فتحي في الاثنين 5 أغسطس 2019 06:51 صباحاً - عبرت الفنانة الاماراتية احلام عن حبها للاعلامية الكويتية فجر السعيد في تغريدة جديدة وصفتها فيها بـ “الصديقة الصدوق” وتوأمها.
فقد كتبت احلام، عبر حسابها على تويتر قائلة: “هذه المرأه القويه الجباره المحنكه اعلامياً وسياسياً كاتبه ترفع لها القبعات كل ما اشاهدها تتعافى امام عيني ولو ببطىء اشعر بالفخر بانها صديقتي الصدوقه وتؤمي واشعر بالفخر بانها يومياً تهزم ما تشعر به من آلام وباذن الله اوعدها واعدكم بانها ستعود ولو طوّلت الغيبه “.
يذكر ان فجر السعيد كانت قد غادرت للعلاج في فرنسا، منذ ايام، برفقة احلام على متن طائرة خاصة، بأمر من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح.
كانت هذه تفاصيل خبر احلام عن فجر السعيد: “اعدكم بانها ستعود ولو طوّلت الغيبه” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.