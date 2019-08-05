احلام عن فجر السعيد: “اعدكم بانها ستعود ولو طوّلت الغيبه”

كتب امير فتحي في الاثنين 5 أغسطس 2019 06:51 صباحاً - عبرت الفنانة الاماراتية احلام عن حبها للاعلامية الكويتية فجر السعيد في تغريدة جديدة وصفتها فيها بـ “الصديقة الصدوق” وتوأمها.

فقد كتبت احلام، عبر حسابها على تويتر قائلة: “هذه المرأه القويه الجباره المحنكه اعلامياً وسياسياً كاتبه ترفع لها القبعات كل ما اشاهدها تتعافى امام عيني ولو ببطىء اشعر بالفخر بانها صديقتي الصدوقه وتؤمي واشعر بالفخر بانها يومياً تهزم ما تشعر به من آلام وباذن الله اوعدها واعدكم بانها ستعود ولو طوّلت الغيبه “.

يذكر ان فجر السعيد كانت قد غادرت للعلاج في فرنسا، منذ ايام، برفقة احلام على متن طائرة خاصة، بأمر من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح.