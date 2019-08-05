فن ومشاهير

غادة عادل بالشورت في جلسة تصوير جريئة

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نورث سامي 0 تبليغ

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كتب امير فتحي في الاثنين 5 أغسطس 2019 05:50 صباحاً - خضعت الممثلة المصرية غادة عادل لجلسة تصوير جديدة لصالح مجلة Insight.

جاءت جلسة التصوير بعدسة المصور خالد فضة، الذي التقط الصور على شاطئ البحر ونشر بعض منها عبر حسابه على انستغرام.

وحرصت غادة عادل على الظهور بإطلالة صيفية تناسب الأجواء، فأطلت في مجموعة من الصور وهي ترتدي شورت جينز مع بليزر أبيض وبلوزة فضية من الستان، مع إكمال أناقتها بارتداء حذاء رياضي يناسب تفاصيل الإطلالة.

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