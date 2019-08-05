كتب امير فتحي في الاثنين 5 أغسطس 2019 05:50 صباحاً - تواصل الفنانة اللبنانية قمر اثارة الجدل بسب صورها الجريئة التي تنشرها عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعمد قمر من خلال هذه الصور الى استعراض جسدها على الملأ متجاهلة كل التعليقات السلبية والانتقادات والهجوم العنيف الذي يشنه عليها الجمهور.

وفي جديدها، نشرت قمر صورة جديدة، ظهرت فيها وهي تخلع بنطالها وتستعرض ملابسها الداخلية معلقة على الصورة “mycalvins

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كانت هذه تفاصيل خبر قمر بصورة فاضحة جديدة.. تخلع بنطالها وتستعرض ملابسها الداخلية! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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