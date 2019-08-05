حب حب لـ سامو زين تصل لـ المليون الأول

حقق كليب أغنية "حب حب" للفنان السوري سامو زين مليون مشاهدة بعد مرور 6 أيام على طرحها بقناته بموقع يوتيوب.

الأغنية من كلمات قصي باسل ألحان معتز امين وتوزيع اسامة عبد الهادي.

وحققت الأغنية المركز الأول على تطبيق أنغامي هذا العام وتقول كلمات الأغنية : اسمي تغير لأجل عيونك، اسمي صاير مجنونك، ما اتنفس من دونك يا انفاسي، وبكلبي تغير صوت الگلب، والطب طب صارت حب حب، اي عادي لا تستغرب.

يذكر أن آخر أعمال سامو زين أغنية " سامو زين " وهي من كلمات أحمد علي موسى وألحان مدين وتوزيع طارق توكل، وهي من ألبومه الأخير " لو عمري يرجع ".

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