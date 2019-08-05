4 أيام على طرح فيلم ولاد رزق 2 في دور العرض

القاهرة - لايف ستايل
قررت الشركة المنتجة لفيلم ولاد رزق 2 طرحه فى دور العرض السينمائية فى مصر والدول العربية نهاية الأسبوع الجارى وقبل عيد الأضحى المقبل.
الفيلم من بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد داوود، أحمد الفيشاوي، كريم قاسم، نسرين أمين، وإخراج طارق العريان.
واستعان المخرج طارق العريان بعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وخالد الصاوى وإياد نصار وباسم سمرة وتأليف صلاح الجهينى.
على جانب آخر يستمر عرض فيلم الممر للنجم احمد عز حتى الان ويقترب من تحقيق 75 مليون جنيه فة أسبوع الثامن.
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