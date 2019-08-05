برومو فيلم تامر حسني يحقق أكثر من 3 ملايين مشاهدة

القاهرة - لايف ستايل نشر الفنان تامر حسنى عبر صفحته على انستجرام برومو فيلمه الجديد والذى استقر على اسم "الفلوس". واستطاع البرومو الأول أن يحقق أكثر من 3 ملايين مشاهدة فى اول ساعات من طرحه. وظهر تامر فى البرومو بدور سيف والذى يقوم بعمليات الاكشن بالسيارات بالاضافة لباقى الأعمال، كما ظهر على ربيع فى البرومو كضيف شرف من خلال عدد من المشاهد الكوميدية. Advertisements والفيلم بطولة تامر حسني وزينة وخالد الصاوى والإخراج لسعيد الماروق. قد يهمك أيضاً :

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