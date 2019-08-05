شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا قضت كاترين زيتا جونز وقتها في مدينة كان الفرنسية مع مايكل دوجلاس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستمتع النجمة العالمية كاترين زيتا جونز ( 49 عام ) بالجو الدافئ مع زوجها نجم هوليوود الشهير مايكل دوجلاس ( 74 عام ) وذلك في مدينة كان الفرنسية ، حيث ظهر الزوجين بعدد من الصور التي سجلتها عدسات مصوري " البابارتزي " خلال تجولهما بأحد الشوارع بكامل الأناقة و الرقي.

كانت كاترين زيتا جونز نجمة " The Mask of Zorro " و التي تعتبر واحدة من ايقونات الموضة بالعالم ترتدي ملابس فضفاضة باللون الاسود وقبعة من القش لتحميها من حرارة الشمس .



كاترين زيتا جونز في مدينة كان الفرنسية مع مايكل دوجلاس (1)



كاترين زيتا جونز في مدينة كان الفرنسية مع مايكل دوجلاس (2)