شكرا لقرائتكم خبر عن هشام عباس يطرح ألبومه الجديد على مراحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر المطرب هشام عباس طرح ألبوم الجديد بعد غياب سنوات، بشكل مختلف عما هو معتاد، بحيث يتم طرح أغنية من الألبوم كل أسبوع، على أن يتم طرحه بشكل كامل آخر شهر أغسطس الحالى حسبما أكد الشاعر اسامة محرز لليوم السابع.

ومن ضمن أغانى ألبوم هشام عباس الجديد: "اهربى"، وهى من كلمات شادى نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هانى ربيع، أما الأغنية الثانية "الفترة اللى فاتت"، كلمات شادى نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هانى ربيع.

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والأغنية الثالثة بعنوان "حاجات مبتتفهمشى"، كلمات شادى نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هانى ربيع، والأغنية الرابعة "عامل ضجة" وهى من كلمات أسامة محرز، وألحان محمد النادى، وتوزيع توما، والأغنية الخامسة "هنا خليك"، من كلمات محمد جمعة، وألحان محمد النادي، وتوزيع وسام عبد المنعم.

ويعد هشام عباس واحدا من أهم مطربى ونجوم جيله منذ ظهوره على الساحة الغنائية، لذا دومًا ما يكون ظهوره على الساحة مميزًا بروحه وشخصيته، التى وضعته فى منطقة مختلفة منحت لأغانيه مذاقا خاصا مع طرح أية أغنية بصوته سواء كانت سينجل أو حتى تتر مسلسل.