بلقيس فتحي في جلسة تصوير جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365): خضعت الفنانة بلقيس فتحي لجلسة تصوير جديدة، كشفت عنها عبر حسابها الرسمي في موقع "انستجرام". وظهرت بلقيس في الصور بإطلالة جديدة ومميزة، وحازت الصور على إعجاب جمهورها. وأحيت بلقيس في 4 أبريل الماضي حفلًا غنائيًا مع والدها المطرب أحمد فتحي بمركز جابر الثقافي بدار الأوبرا في دولة الكويت.​

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