فيديو| ميريام فارس تتعلم الرقص على الطريقة السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

نشرت الفنانة ميريام فارس، عبر حسابها الشخصي في "انستجرام" فيديو لها، وهي تتعلم الرقص السعودي، من إحدى المعجبات التي صعدت لها على المسرح.

وكتبت ميريام في تعليقها على الفيديو: "أتعلم الرقص من فتاة سعودية".

وأثارت ميريام أزمة مع الجمهور المصري، على خلفية تصريحها في مهرجان موازين الغنائي بالمغرب، أنها أصبحت "تقيلة على مصر"، ما عرضها لهجوم كبير من قبل الجمهور المصري، وعدد من الفنانين.