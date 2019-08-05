محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365): نشرت الفنان مي فاروق، عبر حسابها الشخصي في "انستجرام" صورًا تجمعها بابنها "مالك"، للتهنئة بعيد ميلاده. وكتبت مي: "كل سنة وأنت نور عيني وحياتي وحبيبي وصاحبي وابني وأخويا وكل حاجة ليا في الدنيا، يا أحن قلب وأطيب روح، ربنا أنعم عليا وأكرمني وأسعدني بيها ربنا يباركلي فيك ويحفظك ويحميك ويخليك ليا ظهر وسند وحضن بتطمن بيه". وتابعت مي: "زي اليوم من خمس سنين بالظبط ربنا أكرمني وأسعدني بمالك في حياتي، وكانت أغلى وأحلى هدية، كل سنة وأنت حبيبي ونور عينيا، 5 سنين يا صغنن قلب ماما، عقبال العمر كله وأعيش وأشوفك راجل وأفرح بيك في أعلى المراكز، بحبك أكتر من الحب نفسه يا لوكا". ​

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كانت هذه تفاصيل خبر مي فاروق تحتفل بعيد ميلاد ابنها: "بحبك أكتر من الحب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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