أحمد فهمي يشيد بأداء محمد صلاح: "بطلنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
على الرغم من هزيمة فريق ليفربول الإنجليزي، في المباراة التي جمعته أمس الأحد، بنظيره مانشيستر سيتي، إلا إن الفنان أحمد فهمي، أشاد بأداء اللاعب المصري محمد صلاح في المباراة.
ونشر فهمي، صورة لصلاح عبر حسابه الرسمي في تويتر، وعلق: "بطلنا، نحن فخورون جدًا بك".
وتوّج فريق مانشستر سيتي ببطولة كأس الدرع الخيرية بعد الفوز على ليفربول بركلات الترجيح (5-4) بعد نهاية المباراة في شوطيها الأصلي بنتيجة التعادل بهدف لمثله في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "ويمبلي" بالعاصمة الإنجليزية لندن.
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