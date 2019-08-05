"كبر وشعره بقى أزرق".. العسيلي يحتفل بابنه

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

نشر المطرب محمود العسيلي عبر حسابه الشخصي في "انستجرام" صورًا له مع ابنه يحتفل به بعيد ميلاده.

وكتب العسيلي: "حبيبي كبر وبقى عنده 9 سنوات وشعره بقى أزرق، كل سنة وأنت طيب يا حبيبي وربنا يخليك ليا ويحفظك".

وكشف المطرب العسيلي وخبيرة التجميل أمنية عبدالمنعم خطبتهما منذ أيام، في إحدى القرى بالساحل الشمالي، وذلك عبر صفحتهما الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".​