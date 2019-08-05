هيفاء وهبي بإطلالة غريبة بعد ان تركها محمد وزيري!

كتب امير فتحي في الاثنين 5 أغسطس 2019 03:51 صباحاً - فاجأت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالة غريبة وذلك بعد ساعات على اعلان محمد وزيري استقالته من ادراة اعمالها. فقد ظهرت هيفاء وهبي في الصورة, التي منعت خاصية التعليقات عنها، وقد غطى شعرها وجهها بينما كانت تبعده بيديها. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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