شاهد.. طفلة “تولع الجو” في حفل نانسي عجرم في تونس!

كتب امير فتحي في الاثنين 5 أغسطس 2019 03:51 صباحاً - أحیت النجمة اللبنانية نانسي عجرم حفلاً كبیرا، امس الاحد، في مھرجان بنزرت في تونس.

وغنت نانسي عجرم باقة من جمل أغانیھا القديمة والجديدة، وسط تفاعل كبير من الجمهور معھا.

نانسي وخلال غنائھا “بدنا نولع الجو” الأغنیة التي حققت نجاحا كبیرا فاجأت الجمهور بتقديمها طفلة صغیرة ترتدي فتسانا ابيض على المسرح قائلة “بدكم تسمعوا حدا بغنيها احسن مني” ومن ثم أعطتھا المیكروفون قائلة “ما بتستحي ابدا ولا بتخاف”.

وقد أثارت الطفلة وتصرف نانسي عجرم إعجاب الجماهير الذين صفقوا لها.