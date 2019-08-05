شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى قمر يصور 5 كليبات من ألبومه الجديد..اعرف تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد النجم مصطفى قمر لتصوير 5 كليبات من ألبومه الجديد والتى يحمل اسم "ضحكت ليا"، ومن المقرر أن يتم التصويرفي الفترة المقبلة بعد استقرار الأغاني، وذلك على طريقة كليب"س من الناس"، والذي تم طرحه أمس الجمعة على يوتيوب.

ومن بين أغانى الألبوم الجديد " : "س من الناس " كلمات تامر حسين وألحان رامي جمال وتوزيع توما ،معجب" كلمات اسامه مصطفي وألحان محمد يحيي وتوزيع توما،"ضحكت ليا" كلمات تامر حسين وألحان محمد يحيي وتوزيع وسام عبد المنعم.

Advertisements

كما يتضمن أغنية "حبيبك اللي تحبه " كلمات حسن عطية وألحان وتوزيع توما،"نقس السيناريو" كلمات نور الدين محمد، وألحان أحمد العدل،وتوزيع عادل حقي، "عارف" كلمات عصام حسني،وألحان شريف بدر وتوزيع احمد ابراهيم،"ناوي" كلمات محمد عاطف ،وألحان محمد يحيي، وتوزيع احمد ابراهيم.

كما يضم الألبوم أغانى "قفلت السكة" كلمات ضحي محمد علي،والحان محمد النادي،وتوزيع عادل حقي،"نفس الإحساس" كلمات حماده السيد،والحان مديح ،وتوزيع طارق حسيب،"نستني خلاص" كلمات محمد الجزار،وألحان جوليو،وتوزيع طارق حسيب،"باب موارب" كلمات اسامه مصطفي،وألحان سامح كريم ،وتوزيع زووم،"سلمي" كلمات حسن عطية،وألحان تامرعلي،وتوزيع وسام عبد المنعم.