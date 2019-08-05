شكرا لقرائتكم خبر عن يا مسهل يارب اكتبهالى.. هشام عباس يعود بعد غياب 10 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "يا مسهل يارب اكتبهالى قلبى اقبل دعاه، ايوه هى دى بس اللى فى بالى منها بقى لله".. بهذه الكلمات فاجأ الفنان هشام عباس محبيه بأجدد أغنياته المنفردة بعد غياب طويل عن الساحة، حملت مسمى "شاري بالغالي"، وظهرت للنور بشكل فيديو كليب ليريكال.

وتأتى هذه الأغنية الجديدة كأولى بشائر ألبوم هشام عباس المنتظر والذى يحمل اسم "عامل ضجة"، والذى يعتبر تذكرة عودة للفنان إلى الساحة الغنائية بعد فراق دام قرابة العشر سنوات وأكثر منذ آخر ألبوماته، وتغنى عباس خلالها بكلمات حسن عطية وألحان أحمد زعيم وتوزيع توما.