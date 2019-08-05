ريهام سعيد تعرض صورها اثناء مرضها: “أسفة إني بعرض المناظر دي”.. فيديو

كتب امير فتحي في الاثنين 5 أغسطس 2019 02:52 صباحاً - استعرضت الإعلامية المصرية ريهام سعيد صورها لأول مرة أثناء رحلة مرضها وأزمتها الصحية التي ألمت بها مؤخرا. وأشارت ريهام سعيد إلى أنها فوجئت بإحمرار أنفها بشكل غريب فتوجهت على الفور للطبيب مضيفة ” مناخيري أهي مفلطحة مناخيري ضاربة من تحت”. وفي أول ظهور لها منذ تعرضها لوعكة صحية قالت ريهام سعيد من خلال برنامجها “صبايا” الذي يعرض عبر قناة “الحياة”، ” أنا أسفة إني بعرض المناظر دي ولكن دي موجهة للناس اللي بتقول إني مش مريضة”.

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