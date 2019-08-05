كتب امير فتحي في الاثنين 5 أغسطس 2019 02:52 صباحاً - طمأنت الفنانة اللبنانية ماغي بوغصن جمهورها، على صحتها بعد إجرائها عملية جراحية دقيقة بالرأس خلال الأيام الماضية.
ونشرت ماغي بوغصن رسالة صوتية عبر حسابها على إنستغرام قالت فيها: ”أنتوا أحلى ناس.. أنا حابة أشكركم من كل قلبي، على كل دعوة وعلى كل شي حلو اتمنتوه ليا“.
وأضافت ماغي بوغصن: ”حابة أطمنكم إني بألف خير.. بفضل الله قطعت المرحلة الصعبة، بإذن الله أنا كتير منيحة، بدي أتمنى لكم من قلبي كل الصحة وكل شيء حلو بتتمنوه، وبإذن الله راح أكون معكم قريبًا مثل الأول وأحسن.. حابة أشكركم كتير من قلبي“.
كانت هذه تفاصيل خبر اول تعليق من ماغي غصن على مرضها: “بفضل الله قطعت المرحلة الصعبة”.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.