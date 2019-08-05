كتب امير فتحي في الاثنين 5 أغسطس 2019 02:52 صباحاً - أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم عن تقديم رئيس وأعضاء مجلس الاتحاد السوري لكرة القدم باستقالتهم للأمين العام للاتحاد صباح اليوم الأحد .
وجاءت هذه الاستقالة على إثر الإخفاقات المتكررة للمنتخب الوطني الأول والنتائج الغير مرضية ولا سيما في بطولة غرب آسيا المقامة حالياً في العراق وتحديداً بعد الخسارة أمام منتخب لبنان .
ونشر الاتحاد بيانا عبر صفحته الرسمية على ” فيس بوك ” بيانا قال فيه : ” قدّم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العربي السوري لكرة القدم استقالتهم للأمين العام للاتحاد بتاريخ يوم الأحد الموافق الرابع من شهر أغسطس لعام 2019 على خلفية الإخفاقات المتكررة للمنتخب الوطني الأول والنتائج غير المرضية التي تحققت ولاسيما في بطولة غرب آسيا المقامة حالياً في العراق وتحديداً بعد الخسارة أمام منتخب لبنان في مباراته الافتتاحية بنتيجة ” 2-1 ” في ظل غياب معظم لاعبيه المحترفين ” .
وكانت قد طالبت الجماهير السورية مجددا باستقالة الاتحاد الرياضي لكرة القدم وإحداث تغييرات جذرية في المنظومة الرياضية .
وسوف يعقد رئيس الاتحاد الرياضي العام ورئيس اللجنة الأوليمبية السورية اللواء ” موفق جمعة ” مؤتمرا صحفيا قاعة الاجتماعات بمقر الاتحاد العربي السوري لكرة القدم حول موضوع الاستقالة عصر اليوم .
كانت هذه تفاصيل خبر استقالة جماعية للإتحاد السوري لكرة القدم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.