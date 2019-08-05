بعد مرور عام.. أسماء الأسد تعلن شفاءها من السرطان

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلنت أسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري بشار الأسد، شفاءها من مرض السرطان بعد عام على تشخيص إصابتها بورم خبيث في الثدي.

وقالت أسماء الأسد، في مقابلة لها في مقابلة مع التلفزيون السوري: “رحلتي انتهت مع السرطان الحمد الله خلصت، انتصرت على السرطان بالكامل”.

وبدت الأسد في المقابلة وهي ترتدي ثوباً أبيض اللون ويظهر شعرها قصيرا ومصفقا للمرة الأولى منذ إعلان بدء تلقيها العلاج بعدما كانت تغطي رأسها بوشاح في إطلالاتها السابقة.

وقالت الأسد، التي تلقت العلاج في المستشفى العسكري، إن وجع علاج السرطان فيه تعب وألم وإرهاق للجسم، لكن هذا لا يعني ألا يكون الواحد إيجابياً في حياته، مشيدة بدور عائلتها التي وقفت إلى جانبها طوال فترة المرض.

Advertisements

وكانت الرئاسة السورية، قد أعلنت عن بدء أسماء الأسد الخضوع للعلاج بعد تشخيص إصابتها بورم خبيث في الثدي، تم الكشف عنه في مراحله المبكرة.

وحول زوجها الرئيس السوري، قالت هو شريك العمر كله والسرطان كان رحلة من العمر، الأكيد أنه كان معي”.

وفي أول صورة نشرت لها إثر إعلان إصابتها بالسرطان، ظهر الأسد في الصورة مع زوجته وهو جالس إلى جانبها ويتبادلان الابتسامات.

يذكر أن أسماء الأسد، تبلغ من العمر (44 عاماً) وهي أم لثلاثة أولاد، صبيان وبنت، والدها طبيب متخصص في أمراض القلب في بريطانيا اسمه فواز الأخرس ووالدتها الدبلوماسية السورية المتقاعدة سحر عطري، وتنحدر عائلتها من حمص وتحمل إجازة جامعية من “كينجز كولدج” في لندن.