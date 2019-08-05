زفاف عروسين في حفل كاظم الساهر بلبنان.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيا الفنان العراقي كاظم الساهر حفلا غنائيا كبيرا ضمن فعاليات “مهرجانات بيت الدين” في لبنان.

الحفل بدأ بفقرة الموسيقي اللبناني ميشال فاضل برفقة أوركسترا من 100 عازف بين الفلهارمونية اللبنانية والأوركسترا العراقية بالإضافة إلى عشرين من الكورس الغنائي.

ثم قدم كاظم الساهر فقرته الغنائية، والتي أشعلها بغناء أغنيته الجديدة “المتمردة”، وهي من ألحانه، ومن كلمات الشاعر كريم العراقي، وتوزيع ميشال فاضل.

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وشهد الحفل احتفال عروسين بزفافهما، وهما “سعيد وميرنا”، حيث حضرت العروس مرتدية فستان الزفاف الأبيض، بينما ارتدى عريسها بذلة أنيقة، وهو ما لفت أنظار كاظم ودعاهما ليقتربا من المسرح.

الفنان العراقي التقط صورة معهما، ومازحهما قائلا: “تركتما شهر العسل وأتيتما إلى هنا”، ثم قام العروسان بالرقص سويا على نغمات إحدى أغاني كاظم الرومانسية.

وفي ختام الحفل، صعدت رئيسة المهرجان نورا جنبلاط، على المسرح لتكريم الفنان العراقي، بمنحه عباءة ألقتها على كتفه، وذلك تقديرا له على مشاركته في المهرجان لمدة 20 عاما متواصلة.