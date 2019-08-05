هيفاء وهبي تدافع عن محمد وزيري وتوضح حقيقة إخفائه لها.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

دافعت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عن مدير أعمالها محمد وزيري، وذلك بعد الهجوم الذي تعرض له من قبل جمهورها بعد رأيه في فرقة “مشروع ليلي”.

وعلقت هيفاء وهبي، على تغريدة محمد وزيري، قائلة: “وزيري، أنا آسفة لو فيه تطاول صار من البعض بحقك بسببي، وآسفة لو حدا من الفانز، انجرح من رأي وزيري أو من رد فعله، بليز اللي بحبني يركز معي ” .

وأضافت: “قريبا فيلمي الجديد اللي تقريبا محمد ما بينام عشان المشروع يتم مثل ما هو بيحلملي، لا لا هو مقصر ولا هو بيمنعني عن جمهوري ولا خافيني عنكم وأنا مش إنسان سهل أنا بقول للشغل لا 100 مرة وبقبل مرة مش ضروروي أقبل كلشي بينعرض علي أنا هيك راسي يابس وهيك طريقتي”.

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وكان الهجوم الذي تعرض له وزيري، بعد أن أبدى رأيه في فرقة مشروع ليلى، المثيرة للجدل بسبب المثلية الجنسية، ما أدى إلى إلغاء أحدى حفلاتها الغنائية في العاصمة اللبنانية بيروت.

وفاجأ محمد وزير جمهور هيفاء وهبي، بإعلان استقالته قائلًا، إنه لم يتولى إدارة أعمال أي فنان في السابق، ووافق على أن يكون مدير أعمالها دون أن يتقاضى مقابل مادي، من أجل حبه لها ولحرصه على مصلحتها.

وتابع أنه يحب أن يراها ناجحة دائما ولايقبل أن تتعرض للهجوم من جمهورها بسببه، ولا يستطيع الصمود أمام ما يقال له وما يتلقاه من تقييم حول عمل هو ليس مهنته في الأساس، فضلا عن الإهانة التي تعرض لها هو وعائلته.

وأعلن وزيري استقالته رسميا من إدارة أعمالها وأنه أصبح ليس له أي علاقة بهذا الجانب، مشيرا إلى أنها ستظل مسئولة منه.