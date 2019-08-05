مدير أعمال هيفاء وهبي يستقيل من عمله معها.. ما السبب؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلن مدير أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، محمد وزيري، استقالته من عمله معها.

وزيري كشف أن السبب الذي دفعه لاتخاذ هذا القرار، هو تعرضه لهجوم عنيف من جمهورها بسبب انتقاده لفرقة “مشروع ليلى”.

ووجه رسالة لهيفاء، على حسابه الخاص على موقع “تويتر”، قائلا: “هيفا حبيبتي انتي عارفة كويس إني دايما عايزلك أحسن حاجة وميهمنيش غير مصلحتك وطول الفترة اللي احنا فيها مع بعض كنت بساعدك بقلب وإخلاص”.

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وتابع: “وعارفة كمان إني عمري ما كنت مدير أعمال حد وبعمل كده معاكي عشان انتي أغلى حد عندي ومن غير أجر أو مقابل بس يكفيني أشوفك مبسوطة وعشان اللي شوفته منك ومعاكي وقلبك النضيف واللي بيننا يخليني أجيبلك الدنيا تحت رجليكي”.

واستطرد: “وعلى أد ما أنا بحبك أكيد بحب أشوفك ناجحة ومرضاش بسببي جمهورك يهاجمك وأنا مش هقدر أغير موقفي ولا أي رأي أنا مؤمن بيه وأنا كمان مش هقدر على اللي بيتقالي وتقييمي على حاجة مش شغلتي أساسًا”.

واختتم كلامه قائلا: “وأهلي اللي اتبهدلوا وكرامتي وإهاناتي اللي بشوفها، أنا بقولك رسميًا أنا مبقاش ليا أي علاقة بشغلك بس بقولك وبقولها لكل الناس إنك هتفضلي مسؤولة مني وهخاف عليكي”.

وكانت هيفاء وهبي قد وجهت مؤخرا رسالة اعتذار لمدير أعمالها محمد وزيري، بعد الهجوم الذي تعرض له من جمهورها، حيث قالت: ” وزيري، أنا آسفة لو فيه تطاول صار من البعض بحقك بسببي، وآسفة لو حدا من الفانز، انجرح من رأي وزيري أو من رد فعله، بليز اللي بحبني يركز معي”.