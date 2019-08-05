ريهام أيمن تحصد التعليقات بلقطة من البحر.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة المصرية ريهام أيمن جمهورها في صورة حديثة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

ريهام أيمن ظهرت في الصورة وهي بملابس البحر داخل المياه، بينما منحت محبيها لقطة أنثوية من خلال نثر شعرها لأعلى.

الفنانة الشابة لم ترتدي ملابس جريئة، وعلقت موجهة الشكر لزوجها الفنان شريف رمزي لالتقاطه الصور الهامة بحياتها.

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ريهام تلقت عدد من التعليقات من قبل جمهورها الذي تغزل في جمالها، وأشاد بأنوثتها التي تعكسها اللقطة، وخاصة أن الفنانة لم تلجأ لارتداء مايوه، واكتفت بملابس بحر عادية، ورغم ذلك بدت رائعة.

يذكر أن ريهام أيمن تزوجت من الممثل شريف رمزى عام 2015، ولديهما طفلان رمزي وليليا، وذلك بعد قصة حب بينهما أثناء تصوير مسلسل «العراف»، مع الفنان عادل إمام.

ريهام أيمن ابتعدت عن التمثيل خلال السنوات الماضية من أجل التفرغ لأبنائها، وقالت إن العائلة هي الأهم بالنسبة لها.

شريف رمزي سبق له الزواج من الفنانة منة حسين فهمي، ولكنه انفصل عنها بعد سنوات، وارتبطت منه بعد ذلك من احمد فهمي وانفصلت عنه أيضا.