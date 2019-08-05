رامز أمير يكشف عن مثله الأعلى في التمثيل والأكشن.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري رامز أمير، عن نجمة المفضل ومثله الأعلى في التمثيل، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”.

ونشر صور له برفقة الفنان أحمد السقا، وعلق عليها قائلًا: “أسف لو هطول عليكوا شوية بس نفسى أقول كلمتين من قلبي لنجم هو اللي ليه الفضل الاول انى احب الأكشن، يمكن الناس متعرفش و احمد السقا نفسه ميعرفش.. بس حبى للتمثيل و للأكشن بدأ معايا لما شوفت “شورت و فنلة و كاب” و من ساعتها و بقى هو البطل بتاعى اللى نفسى ابقى زي .. حبى ليه هو اللى خلانى أمثل .. هو اللي خلانى أعمل أكشن”.

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وأضاف: “أنا بدون مبالغة أتفرجت على فيلم لأحمد السقا حوالى عشرين مرة و يمكن اكتر.. السقا بالنسبالي مش بس نجم الأكشن الاول .. السقا نجم هفضل اتعلم منه كل يوم، بتعلم من نجوميته و بتعلم من أخلاقه هفضل طول عمرى من معجبينك يا نجم مصر الأول”.

وشارك رامز أمير، قدم العديد من مشاهد الأكشن للمرة الأولى في فيلمه الأخير “حملة فرعون”، والذي قام ببطولته إلى جانب الفنان عمرو سعد، وروبي وعدد من النجوم.