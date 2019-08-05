فيفي عبده ترد على منتقدي عودتها للرقص من جديد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ردت الفنانة المصرية فيفي عبده، على الانتقادات التي تعرضت لها منذ إعلانها عودتها للرقص الشرقي بعد اعتزال سنوات طويلة.

وقالت فيفي عبده، في تصريحات صحفية، إنها لن تلتفت لأصحاب التعليقات السلبية الذين يطالبونها بالتوقف عن نشر فيديوهات راقصة لها واحترام كبر سنها.

وأضافت، أن الرقص الشرقي لا يرتبط بعمر معين ولكنه فقط يحتاج إلى لياقة بدنية وهي مازالت تمتلكها حتى الآن.

Advertisements

وأوضحت فيفي، أنها لن تعتزل الرقص من الأساس وأن ما حدث هو انقطاعها عنه فقط، وبعد مطالبات عديدة من محبيها قررت العودة مرة أخرى.

وكانت فيفي عبده، قد أعلنت عودتها للرقص الشرقي، في مؤتمر صحفي قبل حفلات رأس السنة الحالية، وبعدها شاركت في عدد من حفلات رأس السنة داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة برفقة نجوم الغناء.

الفنانة المصرية كانت قد تعرضت لانتقادات حادة من قبل متابعيها بسبب نشرها العديد من الفيديوهات الراقصة عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”.