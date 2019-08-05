محمود عبدالمغني في ظهور نادر مع نجله.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شارك الفنانة المصري محمود عبدالمغني جمهوره في صورة له مع نجله عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام».

محمود ظهر في الصورة مع نجله عمر، والذي أصبح أكبر سنا، وكتب معلقا: «مع عموررري حبيبي»، وتلقى الفنان عدد كبير من تعليقات الجمهور الذي لاحظ الشبه الكبير بينهما.

الفنان الشاب متزوج من خارج الوسط الفني، ولم يظهر مع زوجته إلا في مناسبات قليلة جدا، ولفتت زوجته الأنظار من قبل من خلال حجابها الذي يزيد من جمالها.

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عبدالمغني رزق مؤخرا بطفله الثالث، والذي أطلق عليه اسم آدم، حيث أعلن ذلك عبر حسابه الخاص، ولديه طفلين وهما عمر ومريم.

محمود كان آخر أعماله في السينما فيلم «حملة فرعون»، والذي عرض في السينمات بموسم الصيف، وحقق نسبة نجاح لا بأس بها.

الفيلم من بطولة الفنان عمرو سعد، محمد لطفي، وروبي، رامز أمير، حمدي الميرغني، وشارك به من نجوم العالم فان دام، مايك تايسون، والعمل من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج رءووف عبدالعزيز.