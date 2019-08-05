هكذا احتفلت شيريهان بعيد ميلاد ابنتها الصغرى.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
احتفلت الفنانة المصرية شيريهان بعيد ميلاد ابنتها الصغرى “تالية القرآن”، والتي تبلغ من العمر حاليا 10 سنوات.
شيريهان شاركت جمهورها بمجموعة صور من الحفل، على خاصية “ستوري” بموقع “انستجرام”، والتي أظهرت فيها تجهيزات المكان وتورتة الحفل.
الفنانة المصرية حرصت على إخفاء وجه ابنتها في كل صور الحفل بالبالونات، وهو ما دفع جمهورها لمطالبتها بالكشف عن صور ابنتها الصغرى مثلما كشفت من قبل وجه ابنتها الكبرى “لؤلؤة”.
يُذكر أن الفنانة المصرية شيريهان تزوجت سرًا من رجل الأعمال علاء الخواجة، وعاشت لفترة زوجة سرية حرصًا على مشاعر صديقتها الفنانة إسعاد يونس، الزوجة الأولى للخواجة، ولم يعلنا زواجهما إلا بعد إنجاب ابنتهما «لؤلؤة»، وذلك قبل إصابتها بسرطان الغدد اللعابية.
إسعاد عرفت بالأمر من خلال الصحف، وثارت ثائرتها واتهمت شيريهان بأنها خاطفة رجال ولم تقدر صداقتها وأنها أدخلتها بيتها ولكنها خانت الأمانة، وخرجت إسعاد للصحف لتؤكد أنها الزوجة الوحيدة للخواجة وأن شيريهان ليست موجودة في حياته.
العلاقة تغيرت تماما بعد إصابة شيريهان بالسرطان فكانت إسعاد أول من وقف بجوارها وساندها، وبدأت علاقتهما تتحسن، وقالت إسعاد إنها ضد تعدد الزوجات وأن الأمر استثناء بينهما، وأنها تأكدت من حسن خلق وطيبة شيريهان، وأن زوجها لا يعوض.
وبعد سنوات طويلة أنجبت شيريهان من علاء الخواجة ابنتها الثانية “تالية” عام 2009، وقد نشرت من قبل مجموعة صور لها.
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