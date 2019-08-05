كمال أبو رية يكشف أسرارًا جديدة عن مرض فاروق الفيشاوي

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

كشف الفنان المصري كمال أبو رية بعض الأسرار الجديد عن مرض الفنان فاروق الفيشاوي، وإصابته بالسرطان، والذي رحل متأثرا بتداعياته.

كمال قال إن فاروق لم يعلم للمرة الأولى عن إصابته بالسرطان من الطبيب الخاص به، وذكر كمال أنه علم قبله من الدكتور، وشعر بصدمة كبيرة، وأصابه حزن شديد.

كمال أكد أنه ظل يفكر لساعات كيف يخبر فاروق الفيشاوي بخبر إصابته بالسرطان، ولذلك اتصل بالفنان محمود حميدة، وهو أقرب أصدقائه، وتمتد علاقتهما لأكثر من 25 عاما.

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أبو رية أشار إلى أن محمود حميدة أخبر الفيشاوي عن إصابته، واعطاه عدد كبير من التعليمان بشأن صحته والمواظبة على تناول الأدوية، والخضوع للتحاليل اللازمة.

الفنان المصري أكد أن فاروق كان شجاعا، وأن إرادة الله فوق إرادة الجميع، وهو اختاره أن يريحه من تعب العلاج، ودعا له بالرحمة.

يُذكر أن فاروق الفيشاوي، عانى من أزمة كبيرة على خلفية إصابته بمرض السرطان، ومكث في أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين، وكانت حالته مُتدهورة للغاية.

ورحل الفيشاوي، عن عالمنا يوم الخميس 25 يوليو، داخل إحدى المستشفيات الخاصة بمنطقة المهندسين، عن عمر يناهز الـ 67 عامًا.