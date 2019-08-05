أيتن عامر: لم أخضع لعمليات تجميل.. وهذا ما يزعج زوجي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اعترفت الفنانة المصرية أيتن عامر أن الأمومة غيرت منها كثيرا، حيث بمجرد دخولها إلى المنزل تتخلص من عصبيتها وتوترها، وتحاول تربية أبنائها في جو صحي.

أيتن قالت إن والدتها تعيش معها، وذلك لتساعدها في تربية أبنائها، وخاصة عندما لا تستطيع التواجد معهم بسبب انشغالها في التصوير.

الفنانة المصرية استبعدت تماما أن تقوم يوما بالابتعاد عن التمثيل من أجل أسرتها، وقالت إن ذلك مستحيل، وخاصة أن الفن جزء منها، وزوجها يساعدها ويشجعها كثيرا وفخور بها.

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أيتن قالت إن من أصعب المواقف التي تعرضت لها دخول ابنها يوسف إلى المستشفى، وقالت إنه أجرى عملية جراحية وقتها، لافتة إلى أن حالته مستقرة، ويتابع الطبيب وضعه مرة في الشهر.

الفنانة الشابة نفت خضوعها لأي عمليات تجميل، وأكدت أن الماكياج هو الذي يغير من ملامحها، ولذلك ظن البعض أنها خضعت لجراحة تجميل.

أيتن قالت إن زوجها مدير التصوير محمد عز العرب ينزعج كثيرا لأنها «كتومة»، ولا تخبره عن الأشياء التي تزعجها بسهولة.

واعتبرت أيتن نفسها طباخة ماهرة، حيث تجيد الطهي، ولكنها لا تجد له وقتا إلا في حالة تفرغها.