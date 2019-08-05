مي عمر: «ولد الغلابة» أصابني بعقدة.. وهذا الاتهام غير صحيح

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أكدت الفنانة المصرية مي عمر أنها مازالت تتلقى ردود أفعال جيدة حول الدور الذي قدمته في مسلسل «ولد الغلابة»، مع الفنان أحمد السقا.

مي قالت إن الدور كان فرصة كبيرة لها، وتحضرت له لفترة، وسبب لها مشاكل نفسية وعقدة كبيرة، وخاصة أن شخصية فرح مركبة وتحتوي على العديد من التناقضات، فهي لا تحب الشر ولكنها قتلت.

الفنانة الشابة أكدت أن عملها مع الفنان هادي الجيار أضاف لها كثيرا، وخاصة أن له خبرة كبيرة، وكاريزما خاصة.

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مي قالت إن الدور وضعها في مشكلة وخاصة أنها رفضت مؤخرا عدد من الأعمال المعروضة عليها، حتى تتقن الاختيار، ولا تعمل لمجرد التواجد.

الفنانة المصرية نفت كل ما قيل بشأن مجاملة زوجها مخرج العمل محمد سامي لها، وأكدت أن الشركة المنتجة طرحت اسمها للدور، كمان أن محمد سامي اقترح العمل على السقا منذ عامين.

مي عمر أشارت أيضا إلى أن زوجها لا يجامل في عمله، ووصفته بأنه جاد جدا، ولم يتهاون معها في تصوير مشاهد ضرب الفنان هادي الجيار لها.

مسلسل «ولد الغلابة » بطولة أحمد السقا، مي عمر، إنجي المقدم، إدوارد، هبة مجدي، صفاء الطوخي، وكريم عفيفي، ومحمد ممدوح.