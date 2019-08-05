مرتضى منصور يؤكد رفضه ضم ثنائي الأهلي الجديد للزمالك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن رفضه التعاقد مع ثنائي الأهلي المصري الجديد، محمد مجدي "قفشة" صانع ألعاب بيراميدز السابق ومحمود متولي مدافع الإسماعيلي السابق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونجح الأهلي المصري في التعاقد مع محمد مجدي "قفشة" من صفوف بيراميدز مقابل ٢٠ مليون جنيه، بجانب محمود متولي من الإسماعيلي مقابل ١٥ مليون جنيه، وسط تقارير أشارت إلى دخول الزمالك في مفاوضات لضم الثنائي.

وقال مرتضى منصور لبرنامج الزمالك الرسمي "صفقات الزمالك تم تسديد أموالها نقدا ولم نتفق على صفقات بالتقسيط مثلما فعل النادي الأهلي، الزمالك غني، قمت بغلق الفساد ومن ثم هناك ملايين فائضة في خزينة النادي".

وواصل "رفضت التعاقد مع محمد مجدي قفشة من بيراميدز، على الرغم من أن وكلاء اللاعب كانوا في مكتبي قبل أن ينتقل اللاعب للنادي الأهلي، وأيضا هناك من عرض علينا التعاقد مع محمود متولي ضمن صفقة محمد عواد ورفضنا".

وتعاقد الزمالك مؤخرا مع محمد عواد حارس مرمى النادي الإسماعيلي مقابل ٣٥ مليون جنيه بجانب انتقال لاعبين للإسماعيلي بشكل نهائي.

وأكمل "خلال ساعات سوف يتم الإعلان عن المدرب الجديد، أحمد مرتضى وأمير مرتضى المشرف العام على الكرة سوف يسافران للخارج من أجل التعاقد مع المدرب، نفاضل بين ٣ مدربين أجانب في الوقت الحالي".

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وأعلن مرتضى منصور إقالة الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة خالد جلال بعد خسارة الفريق من الأهلي 0-1 في ختام الدوري الممتاز، وقام بتكليف طارق يحيى بتولي الإدارة الفنية للفريق لمدة أسبوع حتى يتم حسم المدرب الأجنبي الجديد.

ونفى مرتضى منصور أن يستكمل طارق يحيى مهمته كمدرب عام مع المدير الفني الأجنبي، وشدد على أن الملف سوف يتم حسمه خلال ساعات، وأشاد بما يقدمه نجلاه أحمد وأمير، وطالب الكارهين بأن يتوقفوا عن الهجوم عليهما.

وصرح رئيس الزمالك بأن عمرو مرعي، لاعب نادي بيراميدز، جلس مع أمير مرتضى منصور وطلب منه الانتقال لنادي الزمالك، لكنه كرئيس للنادي رفض هذا الأمر، كون اللاعب تراجع عن توقيعه للزمالك قبل رحيله للنجم الساحلي التونسي.

واختتم "عمر جابر كان يريد العودة من جديد لصفوف نادي الزمالك، لكن تم الاتفاق مع مالك نادي بيراميدز أن يتم تأجيل الصفقات التبادلية للموسم المقبل".

يذكر أن عمر جابر رحل عن الزمالك في صيف 2016 إلى بازل السويسري، ثم انتقل إلى لوس أنجلوس الأمريكي في 2018، ومنه في ذات العام صوب بيراميدز.