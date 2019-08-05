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شكرا لقرائتكم خبر عن دومينيك حورانى تسجيل أغنية جديدة بعنوان "العب غيرها" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني لتسجيل أغنية جديدة "سينجل" تحمل اسم "العب غيرها"، وهى من كلمات محمد رسلان، وألحان محمد عبد المجيد، ومن المقرر أن يتم طرحها في أخر السنة، حسبما أكد الملحن محمد عبد المجيد لـ"الخليج 365".
ومن ناحية أخرى، تعاقدت دومينيك حوراني على عدد من الحفلات الصيفية داخل مصر بالقاهرة وشرم الشيخ نهاية الشهر الحالي، كما تعاقدت مؤخرًا على مسلسل تاريخي ستكشف تفاصيله خلال الأيام القليلة المقبلة.
يذكر أن دومينيك حوراني طرحت مؤخراً من تصوير كليب بعنوان "يا عريس"، بمشاركة الـDG أحمد فيجو،والأغنية من كلمات محمد موافى، وألحان وتوزيع أحمد فيجو.
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