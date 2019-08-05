شكرا لقرائتكم خبر عن بلاك تيما تحيى حفلا فى عيد الأضحى بساقية الصاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد فرقة بلاك تيما، لإحياء حفل غنائي ضمن حفلات عيد الأضحى المبارك، يوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس الحالى فى ساقية الصاوي في قاعة النهر. ومن المقرر أن يقدم بلاك تيما خلال الحفل مجموعة من أشهر أعماله الفنية منها "أخبار..أهرام.. جمهورية ..بحار..قول آه..زحمة ..هندى..كل مرة..انت فاكرنى..وغيرها". Advertisements فريق بلاك تيما يقدم لونا غنائيا جديدا يعبر عن مشاكل وأحلام الشباب إلى جانب البشرة السمراء التى تميزهم وقدموا اولي عروضهم الغنائية فى 7 أغسطس 2004، الذى جمع 160 شخصا من الأقارب والأصدقاء واحتفل الفريق الغنائى «بلاك تيما» منذ فترة بمرور 14 عاما على تقديم هذا العرض، بعد أن وجد أعضاؤه أمير صلاح الدين، وأحمد بحر، ومحمد عبده فى أنفسهم تشابها كبيرا، واتخذوا قرار البدء بهدف وحلم واحد.

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