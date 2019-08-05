ليالي الصيفية| رحمة حسن في باريس وياسمين صبري بإطلالة مميزة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

مع حلول فصل الصيف، يحرص نجوم الفن على الاستمتاع بأوقاتهم في المصايف والمتنزهات داخل وخارج مصر.

"الخليج 365" يرصد في التقرير التالي صور النجوم من رحلاتهم الصيفية:

ياسمين صبري

نشرت الفنانة ياسمين صبري، عبر حسابها الرسمي في "انستجرام"، صورة من إجازتها الصيفية، التي ظهرت فيها بإطلالة مميزة.

أحمد داوود

نشر الفنان أحمد داوود، عبر حسابه الرسمي في "انستجرام"، صورة مع زوجته أثناء قضاء إجازتهما الصيفية في مدينة برشلونة الإسبانية.

بشرى

حرصت الفنانة بشرى، على أن قضاء إجازتها الصيفية، ونشرت صورة لها عبر حسابها الرسمي في موقع "انستجرام" على البحر.

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إنجي شرف

شاركت الفنانة إنجي شرف، جمهورها عبر حسابها الشخصي في موقع "انستجرام"، صورة من إجازتها الصيفية، وظهرت فيها على الشاطئ، وكتبت: "لا شيء يجعل المرأة جميلة سوى الاعتقاد بأنها جميلة، وهي مقولة لصوفيا لورين".

لاميتا فرنجية

تقضي الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية، إجازتها في العاصمة اللبنانية بيروت، عبر حسابها في "انستجرام".

مهيرة عبدالعزيز

شاركت الإعلامية مهيرة عبدالعزيز، جمهورها بصور لها عبر حسابها الرسمي في موقع "انستجرام"، وهي تقضي إجازتها الصيفية.

فاطمة الناصر

نشرت الفنانة التونسية فاطمة الناصر، صورة جديدة عبر صفحتها الرسمية في موقع "انستجرام"، ظهرت فيها على البحر.

أية العاصي

نشرت الفنانة أية العاصي، صورة لها على حسابها الشخصي في موقع "انستجرام" أثناء قضاء إجازتها الصيفية في أحد المدن الساحلية مع الفنانة مي سليم.

رحمة حسن

نشرت الفنانة رحمة حسن، صورًا جديدة عبر صفحتها الرسمية في "انستجرام"، ظهرت فيها في العاصمة الفرنسية باريس.