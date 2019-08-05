صورة| عمرو دياب ودينا الشربيني في عزاء

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قدم المطرب عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني، واجب العزاء في وفاة والد المنتج الفني حمادة إسماعيل، في أحد مساجد القاهرة الجديدة.

وظهر دياب بجانب حمادة إسماعيل طوال العزاء، ويعد ذلك الظهور الأول لعمرو مع دينا عقب عودتهما من اليونان، حيث كانا يقضيان عطلة صيفية.

وبدأ عمرو دياب في طرح أغنيات ألبومه الجديد "أنا غير" من إنتاج شركة ناي، حيث طرح أغنية بحبه، وتيزر أغنية أنا غير. ​

