نادين نسيب دون مكياج وجيهان علامة بإطلالة صيفية.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - محمد مجدي:

يحرص نجوم الفن دومًا على مشاركة جمهورهم على مواقع التواصل الاجتماعي لحظاتهم المميزة. الخليج 365 يستعرض لكم أبرز 10 لقطات لنجوم الفن في الساعات الأربع والعشرين الماضية:

نادين نسيب نجيم

نشرت المطربة نادين نسيب نجيم صورة جديدة، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت فيها دون مكياج.

علا الفارس

نشرت المطربة علا الفارس صورة جديدة، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة.

عبير صبري

نشرت الفنانة عبير صبري صورة جديدة، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كاجول مميزة.

مجدي الهواري

نشر الفنان مجدي الهواري صورة جديدة، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، ظهر فيها داخل صالون الحلاقة.

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مايا دياب

نشرت المطربة اللبنانية مايا دياب صورة جديدة، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها ظهرت فيها بإطلالة مميزة.

مي حلمي

نشرت المذيعة مي حلمي صورة جديدة، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال.

نرمين ماهر

نشرت الفنانة نرمين ماهر صورة جديدة، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة مميزة على طريقة "سيلفي".

جيهان علامة

نشرت جيهان علامة زوجة المطرب راغب علامة، صورة جديدة، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة صيفية مرتدية "هوت شورت".

ماريتا الحلاني

نشرت المطربة ماريتا الحلاني صورة جديدة، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ياسمين صبري

نشرت الفنان ياسمين صبري صورة جديدة، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت فيها تتناول الفطار بأحد المطاعم.