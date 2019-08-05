حمدي الوزير يتصدر بوستر جديد لـ"ريا وسكينة تاني"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: نشرت الفنانة بدرية طلبة، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" بوستر جديد لمسرحية "ريا وسكينة تاني"، تصدره إلى جوارها والفنانة انتصار الفنان حمدي الوزير. كتبت طلبة معلقة: "ريا وسكينة تاني، على مسرح تياتروالنيل بالاسكندرية تاني أيام عيد الأضحى المبارك الساعة التاسعة مساءً، انتصار، بدرية طلبة، حمدي الوزير، معانا يارب". مسرحية "ريا وسكينة تاني" إخراج حسام الدين صلاح، وإنتاج شركة "هاي موكا".​



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