في هذا المكان يقضي الأمير ويليام وعائلته العطلة الصيفية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 5 أغسطس 2019 01:37 صباحاً - أمضى الأمير ويليام Prince William ، وزوجته كيت ميدلتون Kate Middleton مع أطفالهما، الإجازة الصيفية في جزيرة موستيك الكاريبية البديعة.



ونشرت صحيفة “ذا صن” ، صورًا للفيلّا المذهلة المخصصة لعطلة الأمير ويليام وعائلته.

وتكلف الإقامة في الفيلّا الفاخرة في موستيك ولمدة أسبوع واحد، أكثر من 27 ألف جنيه استرليني ، بالإضافة إلى تكلفة أطقم الخدم والحراسة والموظفين الخاصين.

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وتتميز الفيلا بأنها تطل على البحر الكاريبي، ووجود حمّام سباحة ضخم يبلغ طوله 18 مترًا، ومنطقة لتناول الطعام في الهواء الطلق للاستمتاع بالإطلالات، بالإضافة إلى خمس غرف للأطفال، بأسرّة من طابقين، بالإضافة إلى حديقة خاصة بديعة.

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جزيرة موستيك



وكشفت المصادر أنّ الزوجين الملكيين قضيا إجازتهما بتكلفة إجمالية قدرها 56 ألف جنيه استرليني للإقامة لمدة أسبوعين، بما في ذلك رسوم الخدمة للموظفين والخدم الملكيين، في الجزيرة التي تبلغ مساحتها 1400 فدان.

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يُذكر أنّ جزيرة موستيك هي جزيرة لا يزورها إلا الأثرياء، وهي أصغر جزيرة من جزر الكاريبي، وتضم عشرات الفلل المتميزة بالفخامة والرفاهية، وتقدم لزوارها أنشطة رياضية عدة، كالغطس وركوب الخيل مع إمكان استخدام المنتجع الصحي، وتُعتبر كيت ميدلتون من أشهر زوارها.