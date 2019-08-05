هل تتحضر بوليوود لحفل زفاف قريباً ؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 5 أغسطس 2019 01:37 صباحاً - يبدو أن بوليوود تتحضر لحفل زفاف وشيك .



فقد أعلنت الممثلة الهندية ماليكا أرورا عن علاقتها بالممثل الهندي أرجون كابور خلافاً لجميع التوقعات التي كانت تتحدث عن خلافات وانفصال .



وكانت علاقة الطرفين ظهرت إلى العلن حين شاركت ماليكا صوراً لها مع أرجون أثناء الاحتفال بعيد ميلاده في الولايات المتحدة، وتهنئته الحارة على الاحتفال بعيد ميلاده.

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وكانت النجمة الهندية ارورا تتعرض للكثير من الانتقادات بسبب علاقتها مع رجل أصغر سناً لكنها دائماً ما كانت تدير ظهرها لتلك الانتقادات .



وقالت الممثلة في مقابلة: “أعتقد أن السعادة هي حالة ذهنية، أنا سعيدة ، لماذا احتاج إلى تفسير الأمر، لكن الجميع في الطرف المتلقي لكل هذا (تكهنات حول الزواج)، لا يدخر جهدا في التصيد، وكما قلنا ، لا يوجد زواج في الوقت الحالي”.

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وأضافت نجمة Zoom أنها تفصل بين المتصيدين على السوشيال ميديا ووسائل الإعلام ، مؤكدة احترامها لوسائل الاعلام لأنها أظهرت الكثير من الدعم والحساسية في فهم علاقتها.



وسبق وشكر الممثل أرجون في وقت سابق وسائل الإعلام على تفهمها علاقته بماليكا.



يذكر أن ارجون يعمل حالياً على تصوير فيلم جديد بعنوان “بانيبات”، وهي دراما تاريخية من إخراج أشوتوش جواريكر Ashutosh Gowariker، ويشاركه البطولة كل من كريتي سانون وسانجاي دوت.