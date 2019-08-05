بالفيديو.. هشام عباس يطرح "شاري بالغالي" أولى أغاني ألبومه الجديد

طرح الفنان هشام عباس أولى أغاني ألبومه المقبل بعنوان "شاري بالغالي"، عبر قناة مزيكا الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، وهي من كلمات حسن عطية، و ألحان أحمد زعيم، وتوزيع توما.
ومن ناحية آخرى يستعد الفنان هشام عباس لطرح ألبوم بعنوان "عامل ضجة"، ويضم الألبوم 12 أغنية، ويتعاون من خلالهمع عدد من الشعراء، و الملحنين، و الموزعين من بينهم: "أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، عزيز الشافعي، حسن عطية، شادي نور، محمد يحيى، محمد النادي، بلال سرور، معتز أمين، توما، وسام عبد المنعم، كريم عبد الوهاب، سيرجيو، هاني ربيع.
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