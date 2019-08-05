شاهد.. أمير طعيمة يهنئ أحمد حلمي علي "خيال مأته"

هنأ الشاعر الغنائي أمير طعيمه، الفنان أحمد حلمي علي فيلمه الجديد "خيال مأته"، والذي يخوض من خلاله موسم أفلام عيد الاضحي المقبل.
فكتب طعيمه عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات "تويتر": "الف مبروك يا حلمي
شاهد تريلر فيلم خيال مأته من هنا...
يذكر أن فيلم "خيال مآتة" بطولة أحمد حلمي، منة شلبي، وخالد الصاوي، وبيومي فؤاد، وحسن حسني، ولطفي لبيب، وعبدالرحمن أبو زهرة، كما أنه يدور في إطار كوميدي اجتماعي، من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج خالد مرعي.
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