شاهد.. سولاف فواخرجي توجه رسالة لأسماء الأسد بعد انتصارها علي السرطان

حرصت الفنانة سولاف فواخرجي علي دعم السيدة أسماء الأسد زوجة الرئيس السوري بشار الاسد، وتهنئتها وذلك عقب إعلانها عن انتصارها وشفائها من مرض السرطان بعد عام من تشخيص إصابتها به.

فنشرت سولاف، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، صورة حديثة للأسد بعد أن أستعادت صحتها وشعرها

من جديد، وعلقت قائلة: "زهرة سوريا وعطرها الجميل.. فرحتي قلوبنا بانتصارك عالمرض.. الرحلة كانت صعبة ومع هيك بقيتي عم تعطي وماوقفتي بلحظة رغم التعب.. وعلمتينا شو يعني أمل وقوة وإصرار والرحلة الجاية معك واثقين انها حتكون اكتر قوة وعطاء وبناء".وتابعت: "الحمدلله على سلامتك ياست الكل.. والله يشفي كل سيدة وكل مريض بكل مكان عالارض".يذكر أن السيدة اسماء الأسد أعلنت عن شفائها من مرض السرطان، أثناء ظهورها مساء أمس السبت، في مقابلة مع التلفزيون السوري، وظهرت بشعر قصير ولأول مرة منذ إعلانها عن إصابتها بالمرض، حيث كانت تظهر دائمًا بغطاء علي الرأس.