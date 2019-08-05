في عيد الأضحى.. رامي صبري يحتفل مع جمهوره في بروتوسعيد

يحتفل الفنان رامي صبري مع جمهوره يوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس من الشهر الجاري، في بورتو سعيد، وذلك ضمن حفلات عيد الأضحى المقبل، ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة السابعة مساءً. السابعة مساءً. وطرح الفنان رامي صبري أفيش الحفل عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك". Advertisements وينتظر الفنان رامي صبري ردود الأفعال لألبومه الجديد بعنوان "فارق معاك"، و الذي يضم 12 أغنية، ومن أبرزهم: "بتاع بنات"، "أنا بابا"، "حاول تنسانى"، "قولت اللى عندى"، "هو فى كده"، "بقابل ناس"، "انا بعترفلك"، "صعبان عليا"، "وعجبي"، "حكايةحبنا"، "بتهتمي"، كما أحدث الألبوم حتي الآن ضجة واسعة عبر مواقع السوشيال ميديا. "فارق معاك"، و الذي يضم 12 أغنية، ومن أبرزهم: "بتاع بنات"، "أنا بابا"، "حاول تنسانى"، "قولت اللى عندى"، "هو فى كده"، "بقابل ناس"، "انا بعترفلك"، "صعبان عليا"، "وعجبي"، "حكايةحبنا"، "بتهتمي"، كما أحدث الألبوم حتي الآن ضجة واسعة عبر مواقع السوشيال ميديا.

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