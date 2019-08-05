13 سبتمبر.. انطلاق النسخة الـ10 من مهرجان الفضائيات العربية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الإعلامي أحمد عليوة، رئيس مهرجان الفضائيات العربية، موعد انطلاق النسخة الـ10، وذلك يوم 13 سبتمبر/أيلول 2019، في أحد الفنادق الكبرى بالعاصمة المصرية القاهرة.

ويكرّم المهرجان أشهر وأبرز القنوات الفضائية العربية، ونجوم الفن في الدراما والسينما العربية، وكذلك الإعلاميين المصريين والعرب المتميزين هذا العام.



يُذكَر أن الحدث في دوراته السابقة كرّم عدداً من الشخصيات الناجحة والمؤثرة في المجتمع العربي ضمن كثير من المجالات.

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وتضم لجنة المهرجان كوكبة كبيرة من النقاد، أبرزهم خيرية البشلاوي، وماجدة موريس، ورامي عبدالرازق.

وأكد عليوة، في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن الدورة الـ10 ستكون استثنائيةً على مستوى الجوائز والمكرّمين في المجال الفني والإعلامي، مضيفاً أنه سيعقد مؤتمراً صحفياً قبل المهرجان بأيام، بهدف الإعلان عن تفاصيل الفعاليات وأسماء المكرّمين.



