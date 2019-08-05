ماغي بوغصن تُطمئن محبيها برسالةٍ صوتية

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

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""الخليج 365"" من بيروت: طمأنت الممثلة اللبنانية ماغي بوغصن متابعيها على "إنستغرام" عن صحتها عبر رسالةٍ صوتية مؤكدة تحسّن حالتها بعد العملية الجراحية الدقيقة التي خضعت لها في الرأس.

وخاطبت متابعيها في الشريط الصوتي قائلة بالعامية اللبنانية: "انتو احلى ناس وحابة اشكركم من قلبي على كل دعاء وعلى كل شي اتمنيتوه إلي. وحابة طمأنكم إني بفضل الله قطعت المرحلة الصعبة وباذن الله انا كثير منيحة، ورح كون معكم قريبا مثل الأول. وبتمنالكم كل الصحة، وبحبكن كثير كثير من قلبي" ثم أرفقت الفيديو بجملة: "الحمدالله على كل شي.. اشتقتلكن".



