شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. جواهر تطرح فيديو كليب "الساعة 6" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت المطربة جواهر أغنية تحمل اسم "الساعة 6" على طريقة الفيديو كليب، وهى من كلمات سيد الشاعر وألحان حمدي صديق، ومن إخراج محمد أنيس، وتم تصويرها بأحد فنادق الإسكندرية، ومن المقرر إذاعتها على عدد من القنوات خلال الفترة المقبلة.

وطرحت جواهر مؤخراً فيديو كليب "مش عاوزين رخامة" بمشاركة المطرب محمود جمعة، من كلمات سمير محمد أحمد، وألحان سيد الأسوانى، وتوزيع تامر صقر، وحقق نسب مشاهدة عالية.

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